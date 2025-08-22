Глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов

Минниханов: дети мигрантов не виноваты, что не знают русского языка

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканского педагогического совета высказался в поддержку детей мигрантов, отметив, что они не виноваты в незнании русского языка, а научить их можно достаточно быстро. Его слова приводит издание «Бизнес Online».

«Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит, любой ребенок за 3-4 месяца язык выучит. Ничего страшного», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что большинство приезжих иностранцев являются «трудоспособными законопослушными гражданами», с которыми просто нужно вести системную работу.

20 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах.

По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Володин отметил, что, например, в Татарстане тест по русскому не сдал каждый десятый ребенок иностранцев.

Ранее в Госдуме предложили Минпросвещения ограничить число детей-мигрантов в классах.