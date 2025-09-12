В России стартовал Единый день голосования

В России с пятницы по воскресенье проходит Единый день голосования

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в Единый день голосования с пятницы по воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые участки были открыты в Камчатском крае.

Также прямые выборы губернатора пройдут в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе; Краснодарском и Пермском краях; Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» открыла ситуационные центры для мониторинга хода выборов-2025. Федеральный ситуационный центр развернут в центральном исполкоме партии, аналогичные центры действуют во всех регионах, где проходят выборы. Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за ходом голосования.

Ранее Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования.