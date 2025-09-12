На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовал Единый день голосования

В России с пятницы по воскресенье проходит Единый день голосования
true
true
true
close
Владимир Николаев/РИА Новости

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в Единый день голосования с пятницы по воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые участки были открыты в Камчатском крае.

Также прямые выборы губернатора пройдут в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе; Краснодарском и Пермском краях; Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» открыла ситуационные центры для мониторинга хода выборов-2025. Федеральный ситуационный центр развернут в центральном исполкоме партии, аналогичные центры действуют во всех регионах, где проходят выборы. Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за ходом голосования.

Ранее Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами