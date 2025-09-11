«Единая Россия» запустила ситуационные центры для наблюдения за выборами

«Единая Россия» открыла ситуационные центры для мониторинга хода выборов-2025. Федеральный ситуационный центр развернут в центральном исполкоме партии, аналогичные центры действуют во всех регионах, где проходят выборы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В течение трех дней голосования федеральный ситуационный центр будет собирать информацию в режиме реального времени с 49 тыс. избирательных участков и из региональных штабов.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что сотрудники центра — опытные организаторы наблюдения, юристы и специалисты по мониторингу СМИ и интернета.

«Развертывание таких центров уже стало для нас традицией. Это еще один механизм, который обеспечивает прозрачность голосования и легитимность его итогов», — добавил он.

Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за ходом голосования. По словам Якушева, каждая спорная ситуация будет зафиксирована и проверена.

«В их поле внимания – 49 тыс. избирательных участков. Каждая спорная ситуация будет обязательно зафиксирована и пройдет проверку. Мы дорожим доверием людей», — подчеркнул он.

Обратиться в ситуационный центр можно через наблюдателей от «Единой России». Кроме того, федеральный ситуационный центр осуществляет мониторинг экстерриториальных участков в Москве, где голосуют жители 19 регионов, добавил Якушев.

В партии напомнили, что «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов через всенародное голосование. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.