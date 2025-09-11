На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования

Памфилова: более 6,5 тыс. резервных помещений предусмотрено для голосования
true
true
true
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Более 6,5 тыс. резервных помещений для голосования предусмотрели на территории восьми регионов России, особо подверженных атакам со стороны Украины. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов — Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6589 резервных помещений», — сказала она.

В единый день голосования 12-14 сентября запланировано около 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

Также Памфилова заявила, что запрос на выборы нового губернатора Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе.

Ранее в России допустили вмешательство иностранных государств в выборы в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами