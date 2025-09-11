Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования

Более 6,5 тыс. резервных помещений для голосования предусмотрели на территории восьми регионов России, особо подверженных атакам со стороны Украины. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов — Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6589 резервных помещений», — сказала она.

В единый день голосования 12-14 сентября запланировано около 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

Также Памфилова заявила, что запрос на выборы нового губернатора Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе.

Ранее в России допустили вмешательство иностранных государств в выборы в стране.