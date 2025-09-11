На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подарил Лукашенко украшение

Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
true
true
true

Президент США Дональд Трамп подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает БелТА.

Подарок был передан через представителя президента США Джона Коула, который прибыл в Минск.

«Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», — сказал Лукашенко, принимая подарок из рук Коула.

Коул прибыл в Белоруссию по поручению Трампа. В ходе встречи с ним Лукашенко поблагодарил американского лидера за миротворческие усилия, которых, по его словам, не предпринимал ни один президент США.

6 сентября Трамп в ходе брифинга в Белом доме назвал Лукашенко «сильным и уважаемым лидером». Таким образом республиканец, вероятно, прокомментировал помилование в канун Дня Независимости Белоруссии (3 июля) 16 осужденных.

Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко письмо.

