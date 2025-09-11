На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко провел переговоры с представителем Трампа

Лукашенко провел переговоры с представителем президента США Коулом в Минске
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«По поручению Президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один президент США.

В начале сентября Лукашенко на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине заявлял о том, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.

Лукашенко также отметил, что ШОС и БРИКС не собираются конкурировать и вредить другим организациям — «Большой семерке» или «Большой двадцатке». Они намерены стать противовесом этим организациям.

В свою очередь Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме назвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «сильным и уважаемым лидером».

Ранее Лукашенко подтвердил готовность посетить КНДР.

