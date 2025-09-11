На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко помиловал и выслал из Белоруссии более 50 заключенных

Эйсмонт: Лукашенко помиловал 52 заключенных, все они покинули Белоруссию
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Решение было принято на принципах гуманизма с учетом возраста осужденных, состояния их здоровья и необходимости воссоединения семей, пояснила представитель главы государства.

«Все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь», — заявила Эйсмонт.

11 сентября президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что власти Белоруссии освободили 52 человека, которых международное сообщество считало политическими заключенными.

В этот же день Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Лукашенко подчеркнул, что не против обсуждения этой темы, но отметил, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Белорусский лидер предложил предоставить американской стороне подробную информацию по каждому делу.

Ранее представитель Трампа двумя словами оценил встречу с Лукашенко.

