Лукашенко заявил о готовности рассмотреть вопрос освобождения заключенных при участии США

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Во время встречи Лукашенко подчеркнул, что не против обсуждения этой темы, но отметил, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Белорусский лидер предложил предоставить американской стороне подробную информацию по каждому делу.

«Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку», — заявил Лукашенко.

11 сентября по поручению президента США Дональда Трампа в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один Президент США.

Ранее Трамп передал Лукашенко письмо.