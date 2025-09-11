На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Трампа двумя словами оценил встречу с Лукашенко

Коул заявил, что очень удовлетворен встречей с Лукашенко
Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил, что остался «очень удовлетворен» встречей с белорусским лидером Александром Лукашенко. Его слова приводятся в Telegram-канале «Пул Первого».

«Очень удовлетворен. Точно так же будет удовлетворен, я уверен, результатами нашей встречи президент США Дональд Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах», — подчеркнул Коул.

Он отметил, что президенты США и Белоруссии — это те лидеры, которые сделают все возможное, чтобы нормализовать отношения двух государств. Причем, как считает Коул, Трамп и Лукашенко будут концентрироваться не на различиях, а на общих моментах.

11 сентября по поручению президента США Дональда Трампа Коул вместе с делегацией прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. Во время этой встречи белорусский лидер, в частности, поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один президент США.

В свою очередь Коул подчеркнул заинтересованность Вашингтона в развитии экономического сотрудничества и торговли с Белоруссией. Также он сообщил, что США хотят вернуть свое посольство в Минск.

Ранее Трамп подарил Лукашенко украшение.

