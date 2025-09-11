Bloomberg узнал о готовящемся ответе НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше

Bloomberg: НАТО разрабатывает меры защиты после инцидента с дронами в Польше

НАТО разрабатывает меры защиты после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, НАТО готовит оборонительный военный и политический ответ на случившееся, чтобы укрепить сдерживание на восточном фланге альянса. Источник уточнил, что координировать операцию будет Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. На данный момент он оценивает ситуацию и потребности в поставках для защиты Польши. Сообщается, что страна запросила уже дополнительные системы ПВО и технологии против беспилотников.

По данным Bloomberg, генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзниц Польши обвинили в произошедшем Россию и осудили ее «безрассудное поведение».

«Независимо от того, было ли это намеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Ведется полная оценка инцидента», — приводятся в публикации слова Рютте.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Позже политик в соцсети Х официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее НАТО применило статью 4 после инцидента с дронами в Польше.