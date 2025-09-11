На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнал о готовящемся ответе НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше

Bloomberg: НАТО разрабатывает меры защиты после инцидента с дронами в Польше
true
true
true
close
Global Look Press

НАТО разрабатывает меры защиты после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, НАТО готовит оборонительный военный и политический ответ на случившееся, чтобы укрепить сдерживание на восточном фланге альянса. Источник уточнил, что координировать операцию будет Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. На данный момент он оценивает ситуацию и потребности в поставках для защиты Польши. Сообщается, что страна запросила уже дополнительные системы ПВО и технологии против беспилотников.

По данным Bloomberg, генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзниц Польши обвинили в произошедшем Россию и осудили ее «безрассудное поведение».

«Независимо от того, было ли это намеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Ведется полная оценка инцидента», — приводятся в публикации слова Рютте.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Позже политик в соцсети Х официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее НАТО применило статью 4 после инцидента с дронами в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами