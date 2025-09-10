НАТО применило статью 4 после инцидента с дронами в Польше

НАТО применило четвертую статью Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка в комментарии телеканалу Polsat.

«НАТО применила статью 4 Североатлантического договора», — отметил он.

4 статья Договора НАТО гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Позднее МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники.