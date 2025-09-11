Трамп передал Лукашенко письмо

Президент США Дональд Трамп передал через своего представителя Джона Коула письмо белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать. Это письмо от президента Трампа вам», — сказал Коул.

В письме Трамп вместе со своей женой Меланией передал наилучшие пожелания по случаю дня рождения Лукашенко. Также американский президент отметил, что американская сторона «особенно удовлетворена» признанием победы белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Коул обратил внимание на то, что Трамп в конце подписал письмо «Дональд». По его словам, глава Белого дома редко подписывается своим именем.

15 августа лидеры Белоруссии и США провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные темы и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Стороны договорились продолжить контакты. В рамках разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск, и американский лидер принял приглашение.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.