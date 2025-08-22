Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира. Его слова передает агентство БелТа.

«Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, — ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Если надо поддержать, то, наверное, он этого заслуживает», — сказал он.

По мнению Лукашенко, глава Белого дома получит данную премию.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Также сообщалось, что американский лидер неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.