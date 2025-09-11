На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вспомнили предсказание Пригожина после инцидента с дронами в Польше

«Царьград»: Евгений Пригожин говорил об экскурсии в польские города
Yulia Morozova/Reuters

В России вспомнили высказывание основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на фоне инцидента с беспилотниками в Польше. Его приводит портал «Царьград».

В публикации отметили, что слова Пригожина звучат как предсказание после случившегося в воздушном пространстве Польши. Журналисты напомнили, что высказывание Пригожина о польском городе некогда процитировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Хочется на Запад. Разрешите нам. Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передал слова основателя «Вагнера» Лукашенко.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за нарушения воздушного пространства страны несколькими беспилотниками.

Позже Туск в соцсети Х официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее генсек НАТО рассказал, кто помогал Польше обезвреживать БПЛА.

