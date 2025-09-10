На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о волне атак мошенников перед заседанием ЦБ

Bi.Zone: ожидается всплеск мошенничества перед решением ЦБ по ключевой ставке
Shutterstock

Мошенники планируют устроить волну фишинговых атак с предложениями по инвестициям и вкладам перед тем, как состоится заседание Банка России, на котором будут обсуждать ситуацию с ключевой ставкой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов компании Bi.Zone.

«На фоне сентябрьского заседания Центробанка России, на котором запланировано обсуждение ключевой ставки, прогнозируется рост фишинговой активности с предложением выгодных инвестиций и вкладов», — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что перед предыдущими заседаниями ЦБ также происходили всплески активности мошенников. Например, в июне было создано 724 новых домена с названиями, содержащими слова «инвестиции» или «вклад», а в июле — 693.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ пройдет 12 сентября. На нем будет решаться дальнейшая динамика учетной ставки. На данный момент она составляет 18%. Зампред комитета Госдумы по экономической политике в разговоре с «Газетой.Ru» призывал не ждать ее снижения.

Ранее Путин заявил об опасности резкого снижения ключевой ставки.

