В МВД перечислили психологические приемы мошенников для манипуляции жертвами

Мошенники используют в своих преступных схемах различные психологические приемы, провоцирующие тревогу и панику, чтобы лишить жертву возможности адекватно оценивать происходящее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Чтобы ввести человека в заблуждение, мошенники уверяют, что на его имя оформляют кредиты или пытаются лишить его имущества. Это вызывает у жертвы тревогу и панику, из-за чего она теряет бдительность.

Подчеркивая необходимость помощи силовым структурам и призывая участвовать в «оперативно-розыскных мероприятиях», мошенники вызывают у людей чувство гражданского долга. Злоумышленники также угрожают уголовной ответственностью за разглашение целей и деталей «операции», усиливая страх и тревогу у собеседника.

Кроме того, аферисты требуют скрывать факт мошенничества при контакте с госорганами и банками, утверждая, что эти структуры якобы являются преступниками. Это заставляет человека замыкаться и не разглашать информацию. Еще одной уловкой мошенников является утверждение о постоянном наблюдении за жертвой, что создает у нее ощущение отсутствия выбора и ответственности за собственные действия.

На днях в Калининградской области пенсионерка обогатила мошенников на 3 млн рублей. Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит и перевести в залог банку ее квартиру. Для «спасения» имущества и «поимки преступников» он предложил ей перевести все сбережения на сторонний счет.

Ранее россиян предупредили о волне атак мошенников перед заседанием ЦБ.