В США предложили восстановить антироссийскую поправку Джексона-Вэника

В конгресс США внесен законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

В конгресс США внесен законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника с целью добиться прекращения любой торговли с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член палаты представителей Джо Уилсон.

По словам конгрессмена, «после атаки на Польшу» он благодарен за возможность внести законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника, которая прекращает любую торговлю с Россией. Уилсон подчеркнул, что президент США Барак Обама и государственный секретарь Джон Керри неправомерно отменили поправку во время «ошибочной «перезагрузки» отношений» с Москвой.

18 марта президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций, напомнив о примере поправки Джексона-Вэника.

Поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции. Несмотря на улучшение отношений между Россией и США в 2000-х, она формально действовала до 2012 года, после чего была заменена актом Магнитского.

Ранее в РФ объяснили, почему Запад не пойдет на запрет финансовых операций с Москвой.

