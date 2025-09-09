На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ объяснили, почему Запад не пойдет на запрет финансовых операций с Москвой

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: бизнес на Западе не разорвет связи с РФ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал обсуждаемый в Европе 19-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что громкие заявления западных политиков зачастую расходятся с реальными интересами корпораций.

«Есть нефтяные корпорации, есть корпорации химические, есть компания Boeing, которой очень нужен наш титан. Есть разные корпорации, связанные с космосом, с редкоземельными металлами. И еще много разных других, у которых тоже есть свой лоббистский ресурс. И они этого не допустят — полного запрета финансовых операций с Россией», — сказал Малофеев.

Взаимодействие в той или иной форме все равно сохраняется, даже в условиях вооруженных конфликтов, добавил он.

Как пишет Reuters, Еврокомиссия может предложить 19-й пакет санкций против России к 12 сентября.

Дипломаты Евросоюза заявили, что Брюссель может ввести ограничения против кредитных организаций двух государств Центральной Азии, а также региональных банков России.

При этом еще в августе агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против РФ.

Ранее в ЕС рассказали о совместной работе с США над новыми санкциями против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами