Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: бизнес на Западе не разорвет связи с РФ

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал обсуждаемый в Европе 19-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что громкие заявления западных политиков зачастую расходятся с реальными интересами корпораций.

«Есть нефтяные корпорации, есть корпорации химические, есть компания Boeing, которой очень нужен наш титан. Есть разные корпорации, связанные с космосом, с редкоземельными металлами. И еще много разных других, у которых тоже есть свой лоббистский ресурс. И они этого не допустят — полного запрета финансовых операций с Россией», — сказал Малофеев.

Взаимодействие в той или иной форме все равно сохраняется, даже в условиях вооруженных конфликтов, добавил он.

Как пишет Reuters, Еврокомиссия может предложить 19-й пакет санкций против России к 12 сентября.

Дипломаты Евросоюза заявили, что Брюссель может ввести ограничения против кредитных организаций двух государств Центральной Азии, а также региональных банков России.

При этом еще в августе агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против РФ.

Ранее в ЕС рассказали о совместной работе с США над новыми санкциями против России.