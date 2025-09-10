На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с дронами

CNN: спецпосланник США Келлог ехал в Польшу, когда произошел инцидент с БПЛА
Carlos Barria/Reuters

Cпецпосланник президента США Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с беспилотниками в польском воздушном пространстве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Примечательно, что генерал Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российского беспилотника, сообщил источник, знакомый с его поездкой», — говорится в материале.

По информации другого источника, в ближайшие дни ожидается визит посланника на Украину.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром польский премьер Дональд Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

После инцидента постоянный американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США поддерживают своих союзников по альянсу и готовы защищать каждый дюйм территориях союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп написал пост об инциденте с дронами в Польше.

