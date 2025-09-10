На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Началось!»: Трамп написал пост об инциденте с дронами в Польше

Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше словом «началось». Пост главы государства доступен в соцсети Truth Social.

«Что с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!», — написал он.

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

