Бывшая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вступила в должность председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, олицетворяет высокомерие и двойные стандарты западных стран. Об этом пишет Junge Welt.

«Плохой кастинг демонстрирует, что важно заключение договора с правильными людьми. После пяти лет участия в программе «Молодые глобальные лидеры» Всемирного экономического форума Бербок стала садовником в ООН», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Бербок «разжигала войны в Газе и на Украине». Там отметили, что в 2023 году, когда Израиль «стал превращать сектор Газа в руины», бывший министр решила воздержаться при голосовании по резолюции ООН о «немедленном гуманитарном прекращении огня».

«Через год после этого самопровозглашенный эксперт по международному праву объяснила, что «гражданские места могут потерять свой защитный статус», — добавили журналисты.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи.

Ранее в МИД России назвали позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.