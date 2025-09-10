На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали назначение Бербок на пост главы ГА ООН «плохим кастингом»

JW: назначение Бербок на пост главы ГА ООН стало результатом плохого кастинга
true
true
true
close
Global Look Press

Бывшая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вступила в должность председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, олицетворяет высокомерие и двойные стандарты западных стран. Об этом пишет Junge Welt.

«Плохой кастинг демонстрирует, что важно заключение договора с правильными людьми. После пяти лет участия в программе «Молодые глобальные лидеры» Всемирного экономического форума Бербок стала садовником в ООН», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Бербок «разжигала войны в Газе и на Украине». Там отметили, что в 2023 году, когда Израиль «стал превращать сектор Газа в руины», бывший министр решила воздержаться при голосовании по резолюции ООН о «немедленном гуманитарном прекращении огня».

«Через год после этого самопровозглашенный эксперт по международному праву объяснила, что «гражданские места могут потерять свой защитный статус», — добавили журналисты.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи.

Ранее в МИД России назвали позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами