Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на антифашистском форуме в Москве, ее слова приводит РИА Новости.

«В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций будет восседать как антисимвол Анналена Бербок», — сказала она.

Дипломат отметила, что заявления, которые касаются оправдания или героизации нацизма, не остаются без реакции российского ведомства и правоохранителей.

«Мы обращаем на эти вопиющие случаи внимание коллег из стран СНГ, Израиля», — указала Захарова.

В июне Бербок отказалась от депутатского мандата в бундестаге после того, как ее избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН.

2 июня Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Ранее в МИД РФ назвали позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.