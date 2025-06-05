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В МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН

Захарова назвала «позором» тот факт, что Бербок была избрана главой ГА ООН
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост <...> председателя Генеральной Ассамблеи», — сказала дипломат.

2 июня Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что у Бербок не хватает компетенций для работы в ООН. Также он указал на одержимость экс-министра идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру.

Ранее политолог назвал «особым цинизмом» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.

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