В МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН

Захарова назвала «позором» тот факт, что Бербок была избрана главой ГА ООН

Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост <...> председателя Генеральной Ассамблеи», — сказала дипломат.

2 июня Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что у Бербок не хватает компетенций для работы в ООН. Также он указал на одержимость экс-министра идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру.

Ранее политолог назвал «особым цинизмом» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.