Политолог Геро: война между Россией и Европой будет кошмарным повтором истории

Возможное начало боевых действий между Россией и Европой станет «катастрофическим повторением истории». Об этом «Ленте.ру» заявила политический философ Ульрике Геро.

«Война нависла над Европой, словно тень; это было бы катастрофическим повторением истории», — подчеркнула она.

Эксперт считает антироссийскую и милитаристскую риторику стран Европы сюрреалистичной. На этом фоне Москва и Брюссель должны решить все предпосылки возможного военного противостояния, считает она.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа наращивает военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

