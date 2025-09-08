Песков назвал европейский милитаризм препятствием для урегулирования на Украине

Жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Песков привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию. Такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования», — констатировал Песков.

Как сообщал телеканал CNN, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласны в том, что Европа тормозит решение конфликта на Украине.

Сам Путин подчеркивал, что Европа наращивает военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

Также российский лидер заявил, что в ряде западных стран происходит пересмотр итогов Второй мировой войны. По его словам, это происходит из-за нежелания нынешних западных элит вспоминать о вине своих предшественников за развязанную ими мировую войну.

