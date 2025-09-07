Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший эту должность в первый срок Дональда Трампа, заявил, что в случае победы на Украине Россия якобы попытается пересечь границу одной из стран НАТО. Его слова приводит британская газета The Independent со ссылкой на программу Newsnight.

Пенс дал понять, что США и их европейские союзники будут вынуждены «противостоять [президенту России Владимиру Путину] в военном отношении», если Москва расширит свои военные действия.

Он также охарактеризовал роль США как «опорного пункта» в противодействии якобы «агрессии» со стороны Москвы, однако в случае конфликта Европе придется находиться на передовой.

Отдельно политик похвалил «коалицию желающих» за разработку гарантий безопасности, которые, по его мнению, создадут условия для прочного мира.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее во Франции раскрыли, как Путин сорвал планы Макрона по отправке войск на Украину.