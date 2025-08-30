Путин заявил о возрождении японского милитаризма и ремилитаризации Европы

Япония и Европа наращивают военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Cиньхуа.

«Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента», — отметил глава государства.

Также в интервью российский лидер заявил, что в ряде западных стран происходит пересмотр итогов Второй мировой войны. По его словам, это происходит из-за нежелания нынешних западных элит вспоминать о вине своих предшественников за развязанную ими мировую войну.

Путин отметил, что страны Запада стремятся «вымарать позорные страницы из своей истории» и поощрять реваншистские и неонацистские настроения.

В июне Путин сказал, что страны НАТО провоцируют глобальную гонку вооружений и милитаризацию во всем мире. Он добавил, что страны альянса стремятся нарастить свои военные бюджеты, несмотря на то, что уже тратят на ВПК больше всех остальных государств в мире.

Ранее Лавров уличил НАТО в попытках милитаризации Арктики.