На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о возрождении японского милитаризма и ремилитаризации Европы

Путин: в Японии возрождается милитаризм, Европа взяла курс на ремилитаризацию
true
true
true
close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Япония и Европа наращивают военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Cиньхуа.

«Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента», — отметил глава государства.

Также в интервью российский лидер заявил, что в ряде западных стран происходит пересмотр итогов Второй мировой войны. По его словам, это происходит из-за нежелания нынешних западных элит вспоминать о вине своих предшественников за развязанную ими мировую войну.

Путин отметил, что страны Запада стремятся «вымарать позорные страницы из своей истории» и поощрять реваншистские и неонацистские настроения.

В июне Путин сказал, что страны НАТО провоцируют глобальную гонку вооружений и милитаризацию во всем мире. Он добавил, что страны альянса стремятся нарастить свои военные бюджеты, несмотря на то, что уже тратят на ВПК больше всех остальных государств в мире.

Ранее Лавров уличил НАТО в попытках милитаризации Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами