Полковник объяснил, чем Россия ответит на появление войск НАТО на Украине

Полковник Ходаренок: ВС РФ нанесут удар по силам НАТО еще на границе с Украиной
Global Look Press

В случае появления сил так называемой «коалиции желающих» на территории Украины ВС РФ вскроют их местонахождение средствами разведки, а затем будут поражать ракетами «Искандер-М», Х-101, Х-555, а также силами флота и БПЛА. Такое мнение высказал полковник в отставке и военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По его словам, передислокация сил государств НАТО «достаточно легко вскрывается всеми средствами разведки», а первый удар по подразделениям может быть нанесен во время пересечения границы Украины либо в пунктах выгрузки – например, в портах или аэродромах.

«Для массированных и групповых ударов могут быть привлечены части и соединения ракетных войск и артиллерии (ОТРК «Искандер-М»), дальней и оперативно-тактической авиации (крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, а также другие авиационные средства поражения), силы Военно-морского флота (крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»), беспилотные летательные аппараты», — заявил Ходаренок.

В то же время военный не исключил, что потребуется «резко усилить эффект и впечатление» от применяемых средств и обозначить подготовку к нанесению демонстрационных ядерных ударов. Речь может идти о взлете самолетов-носителей ядерного оружия и их выходов на рубежи пуска, уточнил обозреватель «Газеты.Ru».

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».

