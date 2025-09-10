Российский дипломат заявил, что сбитые в Польше дроны влетели со стороны Украины

Поверенный в делах Ордаш: дроны, о которых заявляет Польша, влетели с Украины

Беспилотники, о падении которых сообщили 10 сентября власти Польши, влетели на территорию государства со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, передает РИА Новости.

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с БПЛА отметил, что перспектива военного конфликта «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

По его словам, этой ночью воздушное пространство страны было нарушено большим количеством беспилотников. Он утверждает, что БПЛА принадлежат РФ. Те дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты, добавил премьер.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.