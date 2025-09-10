На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польский премьер после инцидента с БПЛА заявил о близости военного конфликта

Туск: перспектива конфликта ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны
Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что перспектива военного конфликта «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны». Его слова передает The Guardian.

«Нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны... но ситуация значительно опаснее всех предыдущих», — сказал Туск.

По его словам, этой ночью воздушное пространство страны было нарушено большим количеством беспилотников. Он утверждает, что БПЛА принадлежат РФ. Те дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты, добавил премьер.

Туск ранее сообщил, что Варшава попросила союзников по НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях.

Председатель Комитета национальной обороны Польши Анджей Гжиба допускает введение режима чрезвычайного положения в стране.

Ранее временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Польши на фоне сообщений о дронах.

