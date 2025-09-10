В Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом

Polsat News: один из залетевших в Польшу БПЛА попал в жилой дом

Один из залетевших в воздушное пространство Польши БПЛА попал в жилой дом на территории Люблинского воеводства. Об этом сообщает Polsat News.

По данным телеканала, частично повреждена крыша частного дома, а также прилегающая парковка с автомобилем. Никто не пострадал.

Polsat News ссылается на заявление правоохранительных органов о том, что обломки упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля.

«Люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная; жители действительно испытывают серьезную обеспокоенность», — заявил мэр города Мариуш Занько.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

