На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине

Трамп: Россия сознательно затягивает конфликт на Украине
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.

По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение «совершенно недопустимым».

«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что по-прежнему планирует добиться прекращения украинского конфликта.

По его словам, решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее политолог заявил, что Трампу выгодно поражение Европы на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами