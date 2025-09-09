Трамп обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине

Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.

По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение «совершенно недопустимым».

«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что по-прежнему планирует добиться прекращения украинского конфликта.

По его словам, решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее политолог заявил, что Трампу выгодно поражение Европы на Украине.