Европу предупредили, что ее риторика обернется прямым столкновением с Россией

Журналист Фази: агрессия ЕС в адрес России приведет к прямому столкновению
Virginia Mayo/AP

Антироссийская риторика стран Европы ведет к прямому столкновению блока с Россией. Об этом в соцсети X заявил журналист Томас Фази.

«Агрессивная антироссийская риторика и программа перевооружения Европы невероятно опасны именно потому, что они рискуют создать самоисполняющееся пророчество, в котором Россия, чувствуя угрозу со стороны НАТО, решит положиться на ракеты большой дальности», — подчеркнул он.

В этой связи, по мнению журналиста, Брюсселю нужно сменить риторику и взять курс на нормализацию отношений с РФ.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.

