Глава ЕК призвала полностью отказаться от российских энергоресурсов

Фон дер Ляйен: ЕС нужно навсегда избавиться от грязных энергоресурсов из России
true
true
true

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге призвала Евросоюз навсегда избавиться от энергоресурсов России.

«Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», — говорится в сообщении.

По словам фон дер Ляйен, ответом российской стороне станет «европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику».

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может стать ключевым фактором, способствующим принятию Соединенными Штатами более жестких санкционных решений против России.

Он добавил, что для выполнения условий недавно достигнутого торгового соглашения между США и ЕС европейским странам необходимо активнее закупать американский сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие виды ископаемого топлива.

В начале сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна намерена выступить против плана ЕК, который предусматривает полный отказ от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Ранее Захарова высмеяла еврокомиссара после его слов о российском топливе.

