На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова высмеяла еврокомиссара после его слов о российском топливе

Захарова высмеяла еврокомиссара Йоргенсена из-за слов об энергоресурсах из РФ
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России с иронией отреагировала на заявление датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена, относительно полного отказа от российских энергоресурсов. Свою реакцию дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — говорится в посте Захаровой.

5 сентября Йоргенсен заявил о намерении заключить соглашение о полном прекращении импорта энергоресурсов из России во время председательства Дании в ЕС. Он подчеркнул стремление Европейской комиссии (ЕК) к полной изоляции европейского сообщества от российских углеводородов, чтобы «ни одна молекула» не попала на его территорию.

2 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна намерена выступить против плана ЕК, который предусматривает полный отказ от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Ранее в Германии назвали ошибкой санкции ЕС против нефти и газа из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами