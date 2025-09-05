Захарова высмеяла еврокомиссара после его слов о российском топливе

Официальный представитель министерства иностранных дел России с иронией отреагировала на заявление датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена, относительно полного отказа от российских энергоресурсов. Свою реакцию дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — говорится в посте Захаровой.

5 сентября Йоргенсен заявил о намерении заключить соглашение о полном прекращении импорта энергоресурсов из России во время председательства Дании в ЕС. Он подчеркнул стремление Европейской комиссии (ЕК) к полной изоляции европейского сообщества от российских углеводородов, чтобы «ни одна молекула» не попала на его территорию.

2 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна намерена выступить против плана ЕК, который предусматривает полный отказ от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Ранее в Германии назвали ошибкой санкции ЕС против нефти и газа из РФ.