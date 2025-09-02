На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Словакия намерена голосовать против плана об отказе от ископаемого топлива из РФ

Фицо: Словакия будет голосовать против отказа от энергоносителей из России
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена голосовать против принятия плана Европейской комиссии (ЕК) REPowerEU, предусматривающего полный отказ от импорта ископаемого топлива из России к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы, наверное, знаете о решении Еврокомиссии относительно <...> остановки транспортировки газа и нефти [из РФ] с 2027 года. Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе», — сказал словацкий премьер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

По словам Фицо, Словакия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с РФ и поставках нефти и газа из России.

План RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран — членов ЕС с 1 января 2028 года.

В июле Фицо заявлял, Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки любых поставок газа из России.

По словам премьера республики, в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Он назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное.

Ранее Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами