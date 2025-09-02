Словакия намерена голосовать против плана об отказе от ископаемого топлива из РФ

Фицо: Словакия будет голосовать против отказа от энергоносителей из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена голосовать против принятия плана Европейской комиссии (ЕК) REPowerEU, предусматривающего полный отказ от импорта ископаемого топлива из России к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы, наверное, знаете о решении Еврокомиссии относительно <...> остановки транспортировки газа и нефти [из РФ] с 2027 года. Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе», — сказал словацкий премьер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

По словам Фицо, Словакия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с РФ и поставках нефти и газа из России.

План RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран — членов ЕС с 1 января 2028 года.

В июле Фицо заявлял, Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки любых поставок газа из России.

По словам премьера республики, в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Он назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное.

