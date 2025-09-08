На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США призывают ЕС прекратить закупку газа и нефти в РФ

Министр энергетики США Райт: ЕС должен прекратить закупать энергоресурсы в РФ
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может стать ключевым фактором, способствующим принятию Соединенными Штатами более жестких санкционных решений против России.

Если бы европейские страны объявили о полном отказе от российского газа и нефти, это оказало бы значительное влияние на позицию Вашингтона, отметил Райт. Райт также сообщил, что для выполнения условий недавно достигнутого торгового соглашения между США и ЕС европейским странам необходимо активнее закупать американский сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие виды ископаемого топлива.

В конце августа стороны объявили о рамочном соглашении, предусматривающем отмену пошлин на промышленные товары ЕС и сохранение 15% пошлины на большинство европейских товаров в США.

Кроме того, ЕС намерен к 2028 году закупить у США на сумму около $750 млрд СПГ, нефть и продукцию атомной энергетики, а также приобрести американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее $40 млрд.

В рамках этого соглашения Европа также планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США, что свидетельствует о стратегическом сближении и усилении трансатлантического сотрудничества в условиях геополитической напряженности.

Ранее Германия заявила о поддержке антироссийских санкций США.

