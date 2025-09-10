На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия расторгла соглашение с Украиной о сотрудничестве в области культуры

МИД: соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере культуры и науки прекращено
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной прекращено. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) России, передает РИА Новости.

«28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года», — говорится в сообщении.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина утратила суверенитет, позволив растоптать свою идентичность. Об этом заявил председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России. По его словам, украинские власти лишили народ языка, переписали историю, а также надругались над культурой и лишили веры.

В конце августа советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что украинская сторона пытается сделать противостояние между Украиной и Россией вечным. По его словам, киевский режим хочет «отменить» историю и духовную культуру страны, а также разрушить все, что связывает народы.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».

