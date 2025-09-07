На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин объяснил, как Украина утратила свой суверенитет

Володин: Украина утратила суверенитет, позволила растоптать свою идентичность
Владимир Федоренко/РИА Новости

Украина утратила суверенитет, позволив растоптать свою идентичность. Об этом заявил председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют», — сказал спикер.

Володин добавил, что сейчас страны Балтии не могут планировать свое будущее. По его словам, это связано с тем, что эти государства не имеют суверенитета и государственности.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ Украины от принятия уже одобренного Радой законопроекта об антикоррупционных органах Украины свидетельствует о полном отсутствии суверенитета у республики. По его мнению, когда администрация украинского лидера Владимира Зеленского «проснулась», то попыталась переломить ситуацию, однако уже «через два дня» «Рада все отменила, он подписал закон».

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.

