В РПЦ обвинили Украину в желании сделать конфликт с Россией вечным

Протоиерей Балашов: Украина пытается сделать противостояние с Россией вечным
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская сторона пытается сделать противостояние между Украиной и Россией вечным. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал постановление властей Киева о связи канонической Украинской (УПЦ) и Русской (РПЦ) православных церквей.

«Вполне предсказуемое постановление Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести — это очередной шаг к постепенному удушению канонической Украинской православной церкви», — заявил он.

Балашов добавил, что киевский режим хочет «отменить» историю и духовную культуру страны, а также разрушить все, что связывает народы, чтобы сделать противостояние между странами вечным.

Протоиерей выразил надежду, что достичь этой цели у «гонителей» не выйдет.

До этого митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что в канонической УПЦ считают недействительным решение властей Украины о признании Киевской митрополии, связанной с РПЦ.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) 28 августа сообщила, что провела исследование «о наличии признаков аффилированности» митрополии с РПЦ, которая запрещена на территории страны.

Ранее в РПЦ прокомментировали изъятие мощей святых из Киево-Печерской лавры.

