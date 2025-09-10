На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампу на улице задали вопрос о залетевших в Польшу дронах

Трамп отказался комментировать вопрос журналистов о дронах в Польше
true
true
true

Президенту США Дональду Трампу на улице задали вопрос по поводу беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что американский лидер никак не отреагировал на вопрос журналистов.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Она отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил подняли в воздух из-за якобы активности российских войск на Украине. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

