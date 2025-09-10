Аэропорт на юго-востоке Польши закрылся из-за «незапланированной военной активности»

Расположенный на юго-востоке Польши международный аэропорт Жешув-Ясёнка закрылся до 00:70 мск. Об этом, ссылаясь на официальное объявление аэропорта, сообщает «Би-Би-Си».

Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие воздушной гавани «незапланированной военной активностью».

10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети X сообщило, что польские и союзные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Уточняется, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее прокуратура назвала одну из версий падения БПЛА в Польше.