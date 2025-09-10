Президент Польши прокомментировал нарушение воздушного пространства страны

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с военным руководством страны на фоне нарушения воздушного пространства республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он сообщил, что находится на связи с министром-обороны и ключевыми военными командующими с момента нарушения воздушного пространства Польши.

«Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества», — написал Навроцкий.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что в небе действуют польские и союзные самолеты, а силы ПВО и радиолокация переведены в наивысшую готовность. Эти меры, как сообщается, носят превентивный характер и направлены на защиту граждан, особенно в районах у зоны угрозы.

Ранее в Польше закрыли два аэропорта и привели в готовность системы ПВО.