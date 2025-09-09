На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас выступила с резким обращением в адрес России

Каллас потребовала от России вывести войска и начать переговоры о мире на Украине
Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посылает ясный сигнал России о том, что она не сможет победить в конфликте на Украине. Отрывок из выступления в Европарламенте опубликован на ее странице в соцсети Х.

«Россия не сломила решимость Украины. Она не сломила и нашу. У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят», — утверждает Каллас.

По ее словам, послание для России остается ясным и основано на том, что она якобы не сможет одержать верх в конфликте с Украиной. Москва должна вывести войска и начать переговоры с Киевом, считает глава дипломатии ЕС.

Во время выступления она также отметила, что после установления мира нельзя допустить перевооружения ВС РФ.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из конфликта, даже если речь идет о заморозке. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

Ранее Арестович заговорил об обвале фронта на Украине.

