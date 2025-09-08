На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили влияние западных санкций на позицию РФ

Песков заявил, что санкции не заставят РФ изменить последовательную позицию
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою последовательную позицию. Об этом в ходе интервью с журналистом Life Александром Юнашевым, опубликованного в его Telegram-канале, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что введенные против Москвы беспрецедентное количество рестрикций не возымели никакого эффекта. Западные санкции оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на РФ, подчеркнул представитель Кремля.

«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент», — добавил Песков.

7 сентября американский лидер Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» санкций в отношении России.

До этого западные СМИ сообщили, что президент США не взял на себя четких обязательств по введению новых рестрикций против РФ, несмотря на существующую договоренность с европейскими странами. Как выяснили журналисты телеканала CNN, глава государства опасается, что усиление санкционного давления может привести к срыву процесса урегулирования конфликта на Украине. Более того, Дональд Трамп не хочет портить свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.

