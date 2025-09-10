Кризис, который наблюдается в отношениях ЕС и России, вызван травмами лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. Такое мнение выразила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро в беседе с «Лентой.ру».

«Личные травмы элит «новой Европы» напрямую определяют отношения с Россией», — заявила политолог.

В пример она привела верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, у которой есть претензии к России из-за истории своей семьи в сталинские времена.

Геро указала на то, что отношения России и Евросоюза существенно изменились в 2004 году после присоединения к объединению восточноевропейских стран, в особенности Польши и Прибалтики, ориентированных на США. По ее мнению, последствия этого расширения ЕС напрямую проявились во время украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе рано или поздно появятся политические тяжеловесы, которые захотят наладить отношения с РФ и жить в «добрососедстве».

При этом Песков также выразил мнение, что отношения РФ и Европы уже не будут прежними — их придется заново строить.

Ранее Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений России и Европы.