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Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений России и Европы

Захарова назвала условием для перезагрузки отношений с ЕС смену враждебной линии
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Перезагрузка отношений России со странами Европы станет возможной, когда в этих государствах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью проекту «ЕврАзимут».

«Перезагрузка» станет возможной с теми европейскими государствами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — сказала Захарова.

По ее словам, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, равноправного сотрудничества на основе интересов друг друга.

Это подразумевает отказ от политики давления, ультиматума и требования каких-либо уступок, на чем сегодня настаивают европейские лидеры, указала официальный представитель МИД РФ.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений.

Ранее Фицо поддержал членство Украины в Евросоюзе.

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