Песков предрек, что Европу рано или поздно ожидает добрососедство с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы с видением добрососедства с Россией. Видео публикует в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией», — считает Песков.

При этом, по его словам, пока что европейские страны собираются добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента войск НАТО. Он отметил, что милитаризацией Европа только усугубит конфликт на Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России. 17 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.