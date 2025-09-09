На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе

МИД Катара: приняты меры для минимизации последствий атаки в Дохе
true
true
true
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По данным ведомства, силы безопасности и представители гражданской обороны быстро приступили к расследованию инцидента. Оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

9 сентября армия Израиля с помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла (https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/09/09/26690540.shtml) точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС. В публикации сообщается, что в ходе атаки были ликвидированы члены ХАМАС, которые возглавляли деятельность организации в течение длительного времени и несли прямую ответственность за ведение войны против Государства Израиль.

До этого израильская армия нанесла (https://www.gazeta.ru/army/news/2025/09/06/26668118.shtml) удар по высотке в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

Ранее в столице Катара произошли взрывы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами