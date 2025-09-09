В Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе

Силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По данным ведомства, силы безопасности и представители гражданской обороны быстро приступили к расследованию инцидента. Оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

9 сентября армия Израиля с помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла (https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/09/09/26690540.shtml) точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС. В публикации сообщается, что в ходе атаки были ликвидированы члены ХАМАС, которые возглавляли деятельность организации в течение длительного времени и несли прямую ответственность за ведение войны против Государства Израиль.

До этого израильская армия нанесла (https://www.gazeta.ru/army/news/2025/09/06/26668118.shtml) удар по высотке в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

Ранее в столице Катара произошли взрывы.