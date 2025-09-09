На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переговорная делегация ХАМАС подверглась нападению в Дохе

Al Jazeera: делегация ХАМАС подверглась нападению в Дохе
Shutterstock

Переговорная делегация палестинского движения ХАМАС подверглась нападению в Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

9 сентября армия Израиля помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС.

На этом фоне глава МИД Израиля Гидеон Саар предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.

Саар, выступая в Будапеште на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, прокомментировал происшедший в Иерусалиме террористический акт. Он подчеркнул, что Израиль отвергает попытки принудить его к признанию палестинского террористического государства. Создание подобного государства, отметил Саар, имеет цель уничтожить Израиль.

8 сентября в Иерусалиме вооруженные люди зашли в автобус на улице Игаль Ядин, после чего открыли огонь по пассажирам. Как сообщила газета Times of Israel, нападавшие были ликвидированы.

Ранее Лавров прокомментировал методы обеспечения безопасности Израиля.

Война в Израиле
